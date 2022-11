Mosca contro Londra. Il Cremlino accusa infatti il Regno Unito di aver "diretto e coordinato" il sabotaggio al gasdotto Nord Stream.

"I nostri servizi di intelligence dispongono di prove che suggeriscono che l'attacco è stato diretto e coordinato da specialisti militari britannici", ha dichiarato alla stampa il portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov.

Non solo, “i servizi speciali russi hanno anche informazioni che dimostrano come consulenti militari britannici hanno diretto e coordinato l'attacco alla flotta russa nel Mar Nero”, ha aggiunto Peskov.

Lo stesso portavoce del Cremlino avvisa che gli attacchi inglesi "non passeranno inosservati, perché Mosca valuterà ulteriori passi".

Peskov ha poi invitato l’Europa a non far finta di niente e a “non restare in silenzio” davanti alle azioni della Gran Bretagna.

