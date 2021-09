L'ambasciatore tedesco in Cina, Jan Hecker, è morto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo nuovo ufficio a Pechino: lo ha annunciato nella notte il ministero degli Esteri di Berlino, senza precisare le circostanze del decesso.

"È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell'ambasciatore tedesco in Cina. I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicine", si legge in una nota.

Hecker aveva 54 anni ed era arrivato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel.

Merkel che si è detta “profondamente sconvolta” per l’accaduto. "Penso con grande gratitudine alla nostra collaborazione e sono felice di aver potuto per anni essere così strettamente legata a lui - ha affermato la cancelliera -. La mie più vive condoglianze vanno alla moglie, ai figli e i parenti, il cui dolore è incommensurabile"

All'inizio del nuovo ruolo, Hecker aveva affermato che i suoi obiettivi per la missione in Cina erano quelli di "contribuire allo sviluppo stabile e a lungo termine delle relazioni Germania-Cina attraverso il nostro lavoro", rafforzando ulteriormente "il dialogo e il partenariato".

La scorsa settimana, insieme ad altri capi missione dell'Ue in Cina, aveva partecipato a un incontro alla rappresentanza europea in segno di solidarietà alla collega lituana Diana Mickeviciene, costretta a lasciare l'ambasciata di Pechino a causa del duro scontro diplomatico tra i due Paesi sull'apertura a Vilnius di una rappresentanza commerciale di Taipei.

(Unioneonline/L)

