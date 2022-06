Mistero in Sudafrica dopo il ritrovamento dei cadaveri di 17 persone in un night club di un sobborgo di East London. Altri tre che erano in gravi condizioni sono morti successivamente in ospedale, facendo salire a 20 il bilancio delle vittime.

Le vittime sono tutti teenager.

Potrebbe essere stato un avvelenamento a causarne la morte, forse causato da qualche bevanda alcolica artigianale.

La polizia locale ancora non si sbilancia, ma Unathi Binqose, un funzionario del governo della sicurezza giunto sul posto all'alba, ha detto ai giornalisti che sui corpi delle vittime, alcuni trovati ancora seduti ai tavoli, non vi erano segni di lesioni tali da far pensare a una calca, e che sulla strada di fronte al locale giacevano numerose bottiglie vuote di alcol.

"È assolutamente incredibile, incomprensibile, perdere 20 giovani vite in questo modo", ha detto ai giornalisti, secondo la stampa locale, condannando "il consumo illimitato e disgraziato di alcolici".

Il proprietario del locale ha detto che non era presente sul posto al momento della strage, ma dovrà comunque rispondere di quanto accaduto. Nel locale si trovavano molte più persone del consentito, in gran parte studenti minorenni che celebravano la fine degli esami.

(Unioneonline/s.s.-L)

© Riproduzione riservata