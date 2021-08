Emergenza in queste ore a Kiev dove un uomo – che ancora non è stato identificato – ha minacciato di far esplodere una granata all’interno della sede del governo.

Secondo la Polizia locale, non era chiaro se si trattasse di una granata vera.

La zona è stata subito presidiata dalle forze dell'ordine, poi l’uomo è stato arrestato dalle forze speciali della polizia.

Esisterebbe un video nel quale all'ingresso dell'edificio teneva in mano un oggetto che minacciava di far esplodere dicendo: "Non uscirò vivo da qui".

