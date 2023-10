Nove morti, 50 feriti e 20 dispersi. È l’ultimo bilancio dopo l’incidente avvenuto a Ciudad Madero, nel nord-est del Messico, dove è crollato il soffitto di una chiesa.

In corso le attività da parte dei soccorritori per recuperare le persone rimaste sotto le macerie della parrocchia dove si stava per celebrare un battesimo. Tra le vittime c’è anche un neonato.

A cedere è stata l’intera volta di copertura.

