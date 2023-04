«Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l'Africa, come il Summit intergovernativo Italia-Africa, che si svolge ogni due anni: il prossimo ci sarà in autunno e potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente in nostro Piano Mattei».

Così la premier Giorgia Meloni in visita ufficiale ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. «Intanto – ha aggiunto Meloni - ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori senza interlocuzioni coi diretti interessati»-

Ancora, ha spiegato la premier, tra le iniziative per l'Africa la premier ha ricordato anche lo “Stocktaking Moment”, «l'evento della Fao che stiamo organizzando a Roma per il 24-26 luglio per il quale abbiamo invitato l'Unione africana, e penso ci sarà il primo ministro etiope».

Ma si guarda soprattutto al summit intergovernativo Italia-Africa di ottobre, che, ha concluso la premier, «sarà l'occasione di presentare il piano Mattei per il quale è importante il confronto con i Paesi africani, visto che non puoi pretendere di sapere quali siano le opzioni migliori: noi possiamo offrire le nostre idee, i nostri punti di vista, poi è importante coinvolgerli ed è quello che stiamo facendo. Quella di ottobre è l'occasione a cui arrivare a una definizione complessiva del piano in cui siano coinvolte queste nazioni».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata