«La legislatura europea 2019-2024 è stata contrassegnata da priorità e strategie sbagliate. Mentre altre forze politiche hanno sostenuto accordi innaturali con le sinistre, producendo l'imposizione dell'agenda verde e progressista, noi ci siamo sempre battuti, spesso soli, per una Ue diversa».

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videocollegamento con la convention del partito spagnolo Vox a Madrid, aggiungendo: «Vogliamo e possiamo costruire un'Unione Europea diversa e migliore di quella attuale».

«Ci opporremo – ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia nel suo intervento – a chi vuole mettere in discussione la famiglia, quale pilastro della nostra società, a chi vuole introdurre la teoria gender nelle scuole, a chi intende favorire pratiche disumane come la maternità surrogata».

«Nessun ìo – ha proseguito Meloni - mi convincerà mai che si possa definire progresso consentire a uomini ricchi di comprare il corpo di donne povere, o scegliere i figli come fossero prodotti del supermercato. Non è progresso, è oscurantismo, e sono fiera che al parlamento italiano sia in approvazione, su proposta di Fratelli d'Italia, una legge che vuole fare dell'utero in affitto un reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se commesso all'estero».

(Unioneonline/l.f.)

