L’acqua alta a poco a poco cala, e fa venire a galla i corpi di nuove vittime. Ma l’estenuante corsa contro il tempo per salvare gli oltre mille dispersi non è ancora finita.

Sempre più drammatico il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito diversi Paesi europei e devastato la Germania.

Sono almeno 183 le vittime: 156 in Germania, invariate a 27 in Belgio. Nel solo Land della Renania-Palatinato, dove oggi si reca in visita Angela Merkel, si contano 110 morti.

Intanto infuria la polemica per una foto che immortala Armin Laschet, il governatore del Nordreno-Vestfalia (seconda regione tedesca più colpita), che ride nello sfondo, mentre il presidente Frank Walter Steinmeier teneva il suo discorso di cordoglio a Erftstadt, uno dei centri più colpiti dall'alluvione.

Un’immagine che sta costando molte critiche in Germania al ministro-presidente, che si candida alla cancelleria come successore di Angela Merkel. La foto è stata pubblicata anche dalla Bild on line.

Sulla gaffe, che potrebbe costargli più di un'antipatia in un momento in cui è in vetta ai sondaggi, ha risposto lui stesso su Twitter: "E' stato assolutamente inopportuno e mi dispiace molto. Il destino delle persone, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, ci sta molto a cuore".

Bufera su Armin Laschet, che è anche governatore del Nordreno-Vestfalia, la seconda Regione tedesca più colpita dalla catastrofe

(Unioneonline/L)

