E’ partito questa mattina alle 10.15 dall’aeroporto internazionale di Malta il primo volo charter organizzato dalle autorità de La Valletta per il rientro degli studenti delle scuole di lingue messi in quarantena e risultati negativi al test per il Covid.

Il primo gruppo partito comprende 58 italiani e una trentina di tedeschi, tutti sottoposti a un nuovo tampone prima dell’imbarco.

Il volo è stato finanziato dalla Malta Tourism Authority, agenzia governativa del turismo maltese. Fa scalo prima a Roma, poi a Francoforte.

Domani sarà la volta di francesi e spagnoli, altri voli sono previsti nei prossimi giorni.

Erano circa 250 gli italiani bloccati a Malta, una sessantina dei quali positivi. Questi ultimi dovranno attendere di negativizzarsi prima di poter lasciare l’Isola.

