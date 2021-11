Con l’Europa nel pieno di una nuova ondata di Covid Emmanuel Macron torna a parlare alla nazione, lo fa per la nona volta dall’inizio della pandemia.

La più grande novità annunciata dal presidente francese riguarda gli over 65: “Dal 15 dicembre la validità del green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino anti-Covid”.

I cosiddetti “booster” sono “la soluzione migliore per i più vulnerabili”, ha rimarcato, ed è per questo che bisogna “accelerare” con la campagna vaccinale. Sempre per questo motivo, la terza dose sarà estesa a tutti gli over 50.

"Vaccinatevi, vaccinatevi: conto su di voi”, è l’appello di Macron, lanciato dall’Eliseo ai milioni di francesi che ancora non hanno fatto la prima dose. "La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata”.

Infine il presidente ha annunciato che la Francia costruirà nuovi reattori nucleari: "Per garantire

l'indipendenza energetica della Francia e raggiungere i nostri obiettivi, in particolare la neutralità carbonica nel 2050, per la prima volta da decenni rilanceremo la costruzione di reattori nucleari nel nostro Paese".

