Grave lutto per il premier britannico Boris Johnson, che ha perso la madre, Charlotte Johnson Wahl, morta all’età di 79 anni.

Charlotte Johnson Wahl, ha spiegato la famiglia in una nota, è deceduta "improvvisamente e pacificamente".

Pittrice e ritrattista, la donna era stata descritta in passato dallo stesso Johnson come la "suprema autorità" della famiglia e come una persona che gli aveva insegnato "la uguale importanza, l'uguale dignità, l'uguale valore di ogni essere umano sul pianeta".

Oltre a Boris – dal marito Stanley Johnson (sposato all’inizio anni Sessanta e da cui ha divorziato nel 1979) – Charlotte Wahl ha avuto altri tre figli: la giornalista Rachel, l'ex viceministro conservatore Jo e l'ambientalista Leo.

(Unioneonline/l.f.)

