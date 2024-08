Rischia di precipitare la situazione in Medioriente dopo gli “attacchi mirati” di Israele a Teheran e Beirut per uccidere capi di Hamas ed Hezbollah.

Nelle ultime ore dal Libano sono partiti circa 30 razzi in direzione dello Stato ebraico, la maggior parte dei quali, spiega l’Idf israeliana, è stata incertettata». Per tutta risposta, Israele ha colpito alcune «infrastrutture terroristiche» nell'area di Marjaayoun, nel sud del Libano, e sono stati sparati colpi di artiglieria per «rimuovere minacce» nella zona di Odaisseh.

Ma oltre all’altissima tensione tra Israele e Libano a preoccupare è il possibile coinvolgimento dell’Iran. Molti Paesi occidentali – tra cui l’Italia – hanno invitato i propri connazionali a lasciare il Paese e secondo alcune fonti Stati Uniti e Israele ritengono che Teheran possa attaccare il territorio dello Stato ebraico nella giornata di lunedì, dando seguito alle ripetute minacce di queste giorni.

