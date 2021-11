L'Fbi ha diffuso altre centinaia di pagine di nuovi documenti declassificati sull'11 settembre, come aveva ordinato Joe Biden.

Ma anche questa nuova montagna di carte non aiuta a far luce sui sospetti di un coinvolgimento del governo saudita negli attacchi.

Tra i nuovi documenti resi pubblici, un memo dell'Fbi in cui si afferma che il Bureau "non ha identificato ulteriori gruppi o individui responsabili per gli attacchi, tranne quelli attualmente accusati".

Gli investigatori non hanno trovato prove sufficienti per accusare nessuna delle tre persone sospettate di aver aiutato i dirottatori dopo il loro arrivo negli Usa, tutti sauditi, tra cui un dirigente diplomatico.

Al Qaida, si sottolinea, “aveva compartimentato i ruoli nei suoi attacchi e non aveva fatto conoscere i piani in anticipo ad altri” nel timore di fughe di notizie.

"Specificatamente, in relazione agli attacchi dell'11 settembre, i dirottatori sapevano in anticipo che era un'operazione martirio ma ignorarono la natura dell'operazione sino a poco prima dell'attacco per ragioni di sicurezza operativa", si legge. Non è chiaro come l'Fbi sia giunta a questa conclusione dato che tutti i dirottatori sono morti negli attentati.

(Unioneonline/L)

