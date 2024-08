Stanno facendo il giro dei social e scatenando rabbia e indignazione le immagini dell'ex first lady Fabiola Yáñez con il volto tumefatto.

A diffonderle il portale di notizie Infobae, che ha avuto accesso esclusivo alle foto e alle chat che compaiono nel fascicolo giudiziario della causa per violenza di genere avviata dalla donna contro l'ex presidente peronista Alberto Fernandez, predecessore dell'attuale leader ultraliberista Javier Milei. Le violenze sarebbero avvenute nell'agosto 2021, nel pieno della pandemia di Covid, secondo Infobae.

Nelle immagini la donna ha un occhio nero, lividi viola e ematomi su un braccio e sul viso. E ci sono anche le conversazioni allegate al processo nelle quali rimprovera per le violenze l'ex capo dello Stato, dal quale ha avuto un figlio durante il mandato presidenziale, iniziato nel 2019 e concluso nel 2023.

«Così non funziona, mi colpisci continuamente», scrive Yáñez nei messaggi WhatsApp inviati a Fernandez. «Mi hai picchiato ancora. Sei pazzo», si legge in un'altra chat, in cui la donna allega la foto di un suo occhio completamente nero.

All'ex presidente intanto è stato vietato di lasciare il Paese. Lui si difende: «È tutto falso e lo dimostrerò di fronte alla giustizia».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata