Per errore l’azienda gli ha accreditato ben 330 volte lo stipendio. Un malloppo non da poco, che avrebbe guadagnato in 27 anni e mezzo di lavoro, così il fortunato beneficiario dopo aver tentennato per un po’, ha preso il malloppo, ha inviato la lettera di dimissioni ed è scappato.

Succede in Cile e l’uomo è stato denunciato dalla sua azienda di salumi, la Cial Alimentos, per appropriazione indebita. Per un errore aziendale hanno accreditato a lui il suo stipendio e quello di altri 329 colleghi.

L’uomo, quando ha visto che sul conto corrente gli era stato accreditato l’equivalente di 180mila dollari invece dei soliti 545, inizialmente ha informato il vicedirettore e giurato di voler riconsegnare tutto.

Poi deve averci ripensato, il giorno successivo sul conto dell’azienda non era arrivato nulla.

Passato ancora qualche giorno, ha fatto scrivere al suo avvocato la lettera di dimissioni ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce. E’ tuttora ricercato, ormai da un mese.

