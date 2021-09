Più di quattrocento persone sono rimaste ferite, e due versano in gravi condizioni, a Gotmar, nello stato centrale del Madhya Pradesh, dove si svolge ogni anno una festa tradizionale.

Nel corso del festival, gli abitanti dei due villaggi di Sawargaon e di Pandhurna, che si trovano sulle sponde opposte del fiume Jaam, si riuniscono sulle rive, per scagliare pietre verso l'altra parte.

Il festival, che si svolge nel distretto di Chhindwara, rievoca l'amore contrastato di una Giuletta e Romeo indiani: un ragazzo del villaggio di Sawargaon, innamorato di una coetanea, tentò di portarla dall'altra parte del fiume, scatenando così una guerra, a base di pietre lanciate attraverso il fiume.

Secondo Saurabh Kumar Suman, prefetto distrettuale, quest'anno il bilancio dei feriti è stato in realtà inferiore a quello degli anni scorsi; l'intera area era presidiata da un migliaio di agenti, che, per controllare la situazione hanno usato anche droni, mentre una equipe di 35 medici era stata allertata per soccorrere i feriti.

