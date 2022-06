Stati Uniti e Corea del Sud hanno lanciato otto missili in risposta agli altrettanti sparati nelle scorse ore dalla Corea del Nord nel mar del Giappone. "Il lancio combinato Usa-Corea del Sud di missili terra-terra dimostra che anche se la Corea del Nord provoca con missili da vari luoghi, gli Usa e la Corea del Sud hanno la capacità e la prontezza di colpire immediatamente con precisione in relazione all'origine della provocazione", la nota dello Stato maggiore congiunto sudcoreano, come riferisce la Cnn.

La Corea del Sud risponderà "con fermezza e severità" a ogni provocazione nordcoreana, ha poi aggiunto il presidente Yoon Suk-yeol, affermando che in questo momento le minacce nucleari e missilistiche del Nord stanno diventando significative”. Hanno un livello tale "di minaccia non solo per la pace nella penisola coreana ma anche nel nordest asiatico e nel mondo", ha aggiunto.

(Unioneonline/v.l.)

