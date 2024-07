«Fatemi tornare alla presidenza, e non dovrete più tornare a votare tra quattro anni».

L’appello di Donald Trump davanti a una folla di sostenitori cristiani allarma i dem e i difensori dei diritti civili, dando forza alla tesi di chi sostiene che in caso di rielezione del tycoon ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria.

«Cristiani uscite e votate! Solo questa volta, poi non dovrete più farlo», ha detto l’ex presidente repubblicano ieri sera a un raduno ospitato a West Palm Beach, Florida, dal gruppo di estrema destra Turning Point Action.

«Sapete cosa? Sarà tutto sistemato! Andrà tutto bene. Non dovrete più votare, miei cari cristiani», ha insistito Trump. A quel punto, scuotendo leggermente la testa e mettendo la mano sul petto, ha ammesso: «Non sono cristiano». Ma ha poi aggiunto: «Vi amo. Uscite, dovete uscire e votare. Tra quattro anni, non dovrete più votare. Sistemeremo le cose così bene che non dovrete più votare».

(Unioneonline/L)

