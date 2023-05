Il leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin ha annunciato che consegnerà le posizioni dei suoi mercenari a Bakhmut, nel Donetsk, ai soldati del leader ceceno Ramzan Kadyrov entro il 10 maggio, quando i suoi combattenti si ritireranno dalla città.

«Sto già contattando i suoi rappresentanti per iniziare immediatamente il trasferimento delle posizioni, in modo che il 10 maggio alle 00.00, esattamente nel momento in cui, secondo i nostri calcoli, esauriremo completamente il nostro potenziale di combattimento, i nostri compagni prenderanno il nostro posto e continueranno l'assalto al villaggio di Bakhmut», ha detto Prigozhin.

Ieri in un messaggio incendiario, mostrando i tanti cadaveri dei suoi combattenti, Prigozhin aveva attaccato i vertici militari di Mosca che avevano lasciato la Wagner senza armi né munizioni.

Oggi ha ufficializzato l’imminente passaggio di consegne: «Ringrazio Ramzan Akhmatovich (Kadyrov) per aver accettato - avendo molto probabilmente, l'opportunità di ottenere tutto il necessario e tutte le risorse - di prendere le nostre posizioni a Bakhmut. Restano poco più di due chilometri quadrati da conquistare, la città sarà presa senza dubbio dalle sue forze».

