La Svezia entra nella Nato. Decisivo il via libera del Parlamento ungherese, che ha approvato a stragrande maggioranza l'ingresso di Stoccolma nell’Alleanza, facendo cadere l’ultimo ostacolo.

Dei 194 parlamentari ungheresi che hanno votato oggi, solo sei hanno rifiutato l’adesione della Svezia, che diventa così il 32esimo membro dell’alleanza militare.

L’adesione alla Nato sia della Svezia che della Finlandia nell’ultimo anno è una delle maggiori conseguenze geopolitiche della guerra della Russia in Ucraina. La Svezia mette così fine a due secoli di neutralità e di non allineamento militare per garantire la sicurezza dell’impegno di difesa collettiva della Nato.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson si era recato a Budapest venerdì per discutere di cooperazione in materia di difesa e sicurezza con il suo omologo ungherese, Viktor Orban. E, come conseguenza del negoziato fra i due leader, l’Ungheria potrà acquisire quattro nuovi aerei da combattimento Gripen di fabbricazione svedese.

«Accolgo con favore il voto con cui il Parlamento ungherese ha ratificato l'adesione della Svezia alla Nato. Ora che tutti gli alleati hanno approvato, la Svezia diventerà il 32esimo alleato della Nato. L'adesione della

Svezia ci renderà tutti più forti e sicuri», ha scritto su X il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.

