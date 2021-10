La Cina ha provato di recente non un missile ipersonico, ma un veicolo spaziale. A specificarlo il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'intelligence Usa.

Zhao Lijian ha affermato che la vicenda ha riguardato "una prova di routine di un veicolo spaziale per verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo spaziale”.

Il test, sempre secondo Pechino, ha un “grande significato per ridurre i costi dei veicoli spaziali". E può fornire, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, "un modo conveniente ed economico di utilizzare lo spazio pacificamente".

Secondo il Financial TImes, il lancio avrebbe invece riguardato il razzo “Lunga Marcia”, che viaggerebbe a cinque volte la velocità del suono, vero e proprio fiore all’occhiello dell'arsenale di Xi Jinping.

Sempre secondo il Financial Times, il missile sarebbe stato lanciato in orbita dalle forze armate cinesi ad agosto, compiendo un giro completo della Terra e mancando solo di una trentina di chilometri il bersaglio collocato all'interno di una base militare nel deserto.

(Unioneonline/v.l.)

