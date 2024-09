Un team di ricercatori guidati dal professor Víctor Neira, della Facoltà di Scienze veterinarie e zootecniche dell'Università del Cile, ha rilevato per la prima volta a livello mondiale la variante Ómicron BA.4.1 del Covid-19 trasmessa dall'uomo ai cani.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Veterinary Quarterly, conferma dunque che il virus può essere trasmesso tra specie diverse e rappresenta un passo in avanti per la ricerca sulla salute umana e animale.

«Questa scoperta dimostra che il virus non solo può passare dall'uomo agli animali, ma che nuove varianti, come la Ómicron, possono infettare anche gli animali domestici», ha dichiarato Neira, sottolineando «l'importanza di continuare la ricerca congiunta tra il mondo accademico ed i settori statale e privato, per continuare a monitorare l'interazione tra uomo e animale e anticipare i rischi futuri per la salute pubblica».

Lo studio è stato condotto su 65 animali domestici nelle cui case erano presenti persone infette da Covid-19, tra il 2021 e il 2023, e oltre alla scoperta sulla variante Omicron, ha rivelato che il 6,06% dei cani erano stati infettati dal virus.

