La regina Elisabetta, contagiata dal coronavirus dopo essere entrata in contatto con il figlio primogenito Carlo, ha ancora qualche sintomo che la costringe a cancellare gli impegni virtuali che in un primo momento non aveva voluto posticipare.

L’annuncio è di Buckingham Palace: la sovrana, 96 anni ad aprile, ha ancora "sintomi leggeri simili a un raffreddore" e dunque si asterrà dagli impegni virtuali che avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione.

Assolverà solo ai “doveri leggeri”, ossia probabilmente leggere e rispondere a documenti e lettere che riceve quotidianamente nelle sue famose cassette di spedizione rosse.

Sua Maestà, che quest'anno celebra il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno, è stata vaccinata (anche se gli uffici reali si rifiutano di dire con quante dosi, citando motivi di privacy) ma non è sfuggita all’infezione dopo aver incontrato l'8 febbraio l'erede al trono Carlo, testato a sua volta positivo due giorni dopo (per la seconda volta dall'inizio della pandemia) e successivamente dichiarato guarito. Per fortuna, grazie ai vaccini, Elisabetta II ha preso il virus in forma lieve.

Oltre a lei e al principe Carlo, ha avuto il Covid anche Camilla. Da una soffiata giunta alla Cnn però si apprende che nel castello di Windsor è stato diagnosticato "un certo numero di casi”.

