La regina Elisabetta torna in scena dopo quasi sei mesi di assenza da qualunque appuntamento pubblico. E i sudditi e fan, preoccupati per le sue condizioni di salute dopo il contagio da Covid, un raro ricovero ospedaliero di 24 ore per imprecisati accertamenti e varie continue defezioni, tirano un sospiro di sollievo.

La sovrana, 96 anni ad aprile e costretta ad appoggiarsi a un bastone a causa di difficoltà di movimento apertamente ammesse, ha assistito fra le navate dell'Abbazia di Westminster a una liturgia in memoria del principe consorte Filippo: compagno di vita per oltre sette decenni, scomparso giusto un anno fa - il 9 aprile 2021 - alla soglia del secolo di vita.

La regina si è fatta accompagnare, nel tragitto di 40 chilometri fra il castello di Windsor e l'abbazia simbolo di Londra, dal più controverso dei suoi 4 figli: il terzogenito Andrea, duca di York, costretto a lasciare i suoi incarichi reali dopo essere stato coinvolto nello scandalo sessuale e di sfruttamento di minorenni legato alla figura del suicida faccendiere americano Jeffrey Epstein.

Una decisione che fa discutere e che secondo il veterano Peter Hunt, ex osservatore di cose reali della Bbc, è un messaggio che Elisabetta vuole lanciare ai detrattori del figlio prediletto: Andrea "non è stato condannato né ha confessato alcunché", pur avendo chiuso una causa civile negli Usa soltanto per il tramite d'un indennizzo multimilionario accordato all'accusatrice Virginia Giuffre. E dunque non merita di essere emarginato.

Con lei tutti i vertici della politica e dello Stato, dal primo ministro Boris Johnson in giù, e tutti i membri della famiglia a eccezione del nipote ribelle Harry: rimasto oltre oceano, come largamente annunciato, nell'autoesilio dorato che condivide in California con la moglie Meghan e i piccoli Archie e Lilibet Diana. Vestita di verde scuro, come la nuora Camilla e la secondogenita Anna, in onore a un colore caro al ricordo del duca di Edimburgo, l'anziana monarca ha assistito alla funzione da un piccolo trono, ascoltando il sermone del reverendo David Conner, rettore di Windsor e consigliere spirituale negli ultimi anni di vita di Filippo, incentrato ancora una volta sulla figura "fuori dal comune" dello scomparso, sulla sua "simpatia", la disponibilità "al sacrificio nel servizio" alla nazione; e soprattutto sulla sua "devozione e lealtà alla nostra Regina".

