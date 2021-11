La regina Elisabetta ricompare in pubblico dopo il forfait dell’ultimo minuto che l’ha costretta a rinunciare a presenziare al rito conclusivo delle commemorazioni del Remembrance Day in onore dei caduti britannici di guerra. Ricompare, sì, ma non all’esterno – fanno notare i tabloid – bensì all’interno del castello di Windsor.

La sovrana 95enne ha concesso udienza al generale Nick Carter, capo di stato maggiore uscente delle forze armate britanniche, e l’entourage di Buckingham Palace ha diffuso uno scatto dell’incontro.

Da quanto si apprende, in questo periodo Elisabetta sarebbe afflitta da problemi di salute dovuti all’età, che l’hanno costretta anche a un ricovero in ospedale per non meglio precisati “accertamenti”.

I medici di corte le hanno inoltre prescritto riposo assoluto, tanto che la regina ha anche saltato viaggi già calendarizzati.

Le ultime immagini diffuse la ritraggono intenta a conversare vivacemente, con indosso un abito “floreale” . Nell’occasione la sovrana si è detta "triste" per l'addio del generale dopo "un lungo" servizio.

