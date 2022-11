“Rinuncio ai miei incarichi reali”. La corona norvegese risolve con la decisione della principessa Martha Louise una crisi nata dopo il fidanzamento della 51enne con lo sciamano americano Durek Verrett. Dopo lunghe interlocuzioni con i genitori, il re Harald, la regina Sofia e il fratello Haakon, erede al trono, la principessa dice addio ai suoi incarichi col sostegno, dicono i sondaggi, del 51 per cento della popolazione.

Lo sciamano è stato al centro di una serie di critiche per le sue dichiarazioni come quella di aver usato “un medaglione per sconfiggere il Covid", gli stessi medaglioni che Verrett vendeva sul suo sito internet, secondo quanto riportato dal quotidiano Expressen.

Martha Louise quindi da oggi in poi non rappresenterà più la monarchia norvegese in cerimonie ufficiali e cederà anche i suoi incarichi di rappresentanza in associazioni di beneficenza ad altri componenti della famiglia reale.

La principessa e il futuro marito hanno postato un video sull'account Instagram della principessa in cui Verrett dice che "non era sua intenzione" rendere la vita difficile alla sua fidanzata per quello che ha detto e fatto. La coppia sottolinea inoltre che entrambi credono nell'importanza della medicina.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata