Jen Psaki, la portavoce di Joe Biden, lascerà la Casa Bianca per passare alla tv progressista Msnbc, dove dovrebbe apparire in alcuni show e condurre un programma per la piattaforma streaming Nbc Peacock.

Lei stessa lo scorso maggio aveva preannunciato che se ne sarebbe andata nel giro di un anno, abbandonando un lavoro che aveva definito massacrante. La 43enne, di origini greche e polacche, madre di due figli, era entrata nei piani alti della politica americana sotto l'amministrazione Obama, prima come direttrice delle comunicazioni e poi come portavoce della Casa Bianca. Quindi era stata nominata portavoce del dipartimento di Stato.

Dopo una parentesi come commentatrice politica alla Cnn, era finita sotto l'ala di Joe Biden, che l'aveva nominata come portavoce della Casa Bianca, al vertice di uno staff della comunicazione quasi tutto femminile. Ribattezzata "Piperita Patty" per i suoi capelli rossi diventati iconici, per oltre un anno ha rappresentato la presidenza su tutti i fronti in modo impeccabile, senza gaffe né sbavature.

In pole position per sostituirla Kate Bedingfield, 41 anni, attualmente direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca e veterana dell'inner cicle di Biden, di cui è stata direttrice delle comunicazioni quando era vicepresidente e poi numero due della campagna presidenziale nel 2020. O la vice “press secretary” Karine Jean-Pierre, prima afroamericana a servire in questo ruolo.

