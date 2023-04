Una bimba di 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che ha estratto un’arma e aperto il fuoco contro di loro dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in North Carolina. Lo riporta la Cnn.

La madre della bambina, invece, è stata solo sfiorata da uno dei proiettili.

La polizia sta ora cercando un 24enne, Robert Louis Singletary, definendolo «armato e pericoloso».

È l’ennesimo episodio choccante e drammatico legato al possesso facile di armi da fuoco negli Usa. Solo in questi giorni si sono registrati altri due fatti eclatanti: un giovane ucciso a New York dopo essere entrato per errore in un vialetto privato e una ragazza ferita gravemente in Texas dopo essere entrata, sempre per sbaglio, nell’auto di un uomo molto simile alla sua.

