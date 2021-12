Mentre l’Italia diventa sempre più rossa, l’Isola resta tra le regioni italiane in giallo nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che monitora la situazione Covid.

La Sardegna è nella fascia rischio moderato in Italia assieme a Molise e Puglia. Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano sono colorate di rosso scuro, il resto della Penisola in rosso.

Il rosso scuro, che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento, copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e tutta l'Europa centro-orientale con l'eccezione della Romania, dove ci sono le uniche regioni "verdi" in Europa, e della Bulgaria, in rosso.

