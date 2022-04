Poco dopo le 6 di stamattina (ora locale), sono state segnalate forti esplosioni a Odessa, in particolare nella zona del centro città, e si ipotizza che si tratti di missili. Diverse le colonne di fumo e più volte sono risuonate le sirene di allarme. Sui social si parla di un attacco a depositi di carburante, circostanza al momento non confermata.

Nelle ultime ore il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rilasciato un’intervista al canale tv Bielorussia-24 facendo importanti dichiarazioni sui motivi alla base dell’invasione dell’Ucraina: “La sovranità delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è stata riconosciuta dalla Russia. Abbiamo riconosciuto la loro indipendenza, le abbiamo riconosciute come Stati indipendenti. L'operazione militare speciale è stata avviata su richiesta di queste due repubbliche – ha spiegato -: uno degli obiettivi principali consiste nel salvare queste repubbliche e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014, entro i confini sanciti dalla Costituzione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”.

Sul fronte ucraino, invece, il presidente Volodymyr Zelensky torna ad attaccare Orban: “L’unico in Europa a sostenere ancora Putin”. Col primo ministro ungherese, ha detto, “ho parlato francamente. Questa è l’onestà che gli manca: potrebbe averla persa da qualche parte nei suoi contatti con Mosca”.

La speranza per trovare un punto d’incontro tra Kiev e Mosca è riposta non solo nei negoziati ma in quell’ipotetico incontro di cui da giorni si parla tra Zelensky e Putin che, se dovesse aver luogo, si svolgerà “molto probabilmente” in Turchia secondo quanto ha dichiarato il negoziatore ucraino David Arakhamia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato i rappresentanti dei due Paesi per offrire ospitalità al vertice, “ad Ankara o Istanbul”, ha confermato Arakhamia.

(Unioneonline/s.s.)

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata