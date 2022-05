Stanno insieme da due anni la poliziotta penitenziaria dell’Alabama e il detenuto fuggito con la sua complicità dal carcere.

Lo ha rivelato lo sceriffo della contea di Lauderdale Rick Singleton, secondo cui Vicky White, 56 anni, e Casey White, 38 anni, sospettato di omicidio, “sono stati in contatto al telefono” tra il 2020 e quest'anno dalla prigione in cui lui stava scontando la pena.

“Era qui nel 2020 per una citazione in giudizio, un'udienza preliminare, quando ha finito è tornato nella prigione di stato, ma sappiamo che sono rimasti in contatto”, ha detto Singleton, sottolineando che la loro relazione dura da almeno due anni, ma “forse anche da più tempo”.

Gli altri detenuti hanno raccontato che l’uomo riceveva da lei “cibo extra e privilegi che nessun altro carcerato aveva”.

Secondo la Cnn la donna nelle settimane precedenti la fuga aveva fatto importanti mosse finanziarie: aveva annunciato l’intenzione di andare in pensione come vice direttrice del dipartimento penitenziario della contea e venduto la sua casa a un prezzo stracciato (95mila dollari, ne valeva 204mila).

Insomma, una fuga premeditata e studiata nei minimi dettagli, che va avanti ormai da una settimana.

