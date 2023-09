La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno transalpino, Gérald Darmanin, nel corso di un’intervista a Radio Europe 1, prima della sua visita a Roma.

«No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l'Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire», ha detto il ministro rispondendo a una domanda dell’intervistatore. «Sarebbe – ha aggiunto - un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte».

Nella stessa intervista Darmanin ha spiegato: «Ciò che vogliamo dire ai nostri amici italiani, che credo siano perfettamente d'accordo con noi, è che dobbiamo proteggere le frontiere esterne dell'Unione europea e soprattutto esaminare subito le richieste d'asilo. Quando non ci sono le condizioni, rimandare occorre rimandare i migranti al loro Paese».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata