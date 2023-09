La Francia mette al bando gli iPhone 12.

Il telefono di Apple lanciato nel 2020 non potrà più essere commercializzato nel Paese d’Oltralpe a causa del superamento dei valori limite sulle onde elettromagnetiche emesse e assorbite dal corpo umano, secondo l'Agenzia nazionale delle frequenze (Anfr).

L'autorità chiede inoltre ad Apple di «adottare tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento» sugli apparecchi già venduti, pena il loro ritiro, precisa in un comunicato stampa.

«Ho fiducia nel senso di responsabilità dell'azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione», ha dichiarato il ministro francese del Digitale Jean-Noël Barrot, in un'intervista a Le Parisien, precisando che per mettere a norma lo smartphone «basterebbe un semplice aggiornamento del software».

Apple ha 15 giorni per mettersi in regola. Concretamente, secondo l'agenzia francese, l'iPhone 12 supera di 1,74 W per chilogrammo (W/kg) il valore limite normativo corrispondente all'energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano.

Apple intanto nega e ha assicurato che l'iPhone 12 è certificato come conforme agli standard definiti in tutto il mondo da numerose organizzazioni internazionali. Il colosso californiano ha detto di aver fornito all'Anfr i risultati di studi di laboratorio indipendenti effettuati da terzi per dimostrare che i suoi dispositivi soddisfano gli standard e ha intenzione di contestare i risultati dell'agenzia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata