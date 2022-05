La Corte di Giustizia Ue ha ripristinato in via cautelare l’immunità parlamentare per l’eurodeputato catalano Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat. La decisione riguarda anche altri due europarlamentari catalani, Toni Comin e Clara Ponsati.

I tre avevano perso la loro immunità nel luglio del 2021. Per il tribunale il ripristino temporaneo si è reso necessario in quanto esiste "l'elevata probabilità" che Puigdemont, attualmente residente in Belgio, sia arrestato. I tre sono ricercati dalla giustizia spagnola per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017, con un referendum represso nel sangue dal governo Rajoy.

La decisione potrebbe avere ripercussioni anche sul procedimento ancora in corso alla Corte d’Appello di Sassari per l’estradizione di Puigdemont, che era stato arrestato il 23 settembre 2021 all'aeroporto di Alghero su mandato internazionale sollecitato dall'autorità giudiziaria spagnola.

La Corte d’Appello aveva poi rimesso in libertà l’ex presidente catalano e nell’udienza del 4 ottobre 2021 aveva sospeso l’estradizione in attesa delle decisioni della Ue.

“Attendiamo di conoscere nei dettagli la decisione assunta dalla Corte di Giustizia europea - commenta l'avvocato Agostinangelo Marras, che difende l'eurodeputato -. Se si tratta di un provvedimento con effetto provvisorio, difficilmente potrà avere effetti sul procedimento in corso a Sassari, ma sicuramente si tratta di un primo passo molto importante per la soluzione della vicenda”.

(Unioneonline/L)

