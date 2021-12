La Cnn sospende il suo popolare anchor Chris Cuomo a tempo indeterminato. La decisione è legata ai documenti diffusi dall'ufficio del procuratore di New York che hanno mostrato come Chris Cuomo abbia usato la sua posizione e i suoi contatti per aiutare il fratello ed ex governatore di New York, Andrew Cuomo, a rispondere alle accuse di molestie sessuali.

"I documenti sollevano seri dubbi - afferma Cnn in una nota -. Questi documenti mostrano però un maggiore livello di coinvolgimento. E di conseguenza abbiamo deciso di sospendere Chris a tempo indeterminato, in attesa di ulteriori valutazioni".

"Una grande notizia per i telespettatori – il commento di Donald Trump – hanno sospeso Chris Cuomo!”.

"La vera domanda – prosegue poi con sarcasmo l’ex presidente – è se lo hanno fatto per l'audience bassa o perché suo fratello non è più governatore. Probabilmente per tutti e due i motivi”.

“In ogni caso Fredo è fuori!", afferma Trump, tornando a chiamare Chris Cuomo come “Fredo” Corleone del Padrino.

Chris Cuomo è un giornalista noto e molto popolare negli Stati Uniti, soprattutto per "Cuomo Prime Time”, uno dei programmi diurni più visti negli Stati Uniti.

Le accuse ad Andrew Cuomo di molestie avevano portato a uno scandalo durato mesi, al termine del quale l’ex governatore aveva presentato le sue dimissioni. I dettagli sul ruolo del fratello sono emersi nei giorni scorsi, quando il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James (che ha guidato l’inchiesta) ha diffuso in proposito alcuni documenti, che contengono scambi di e-mail e messaggi.

