Joe Biden vuole correre nel 2024 per un secondo mandato alla Casa Bianca.

Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un momento in cui da giorni si susseguono speculazioni sulla possibile “ritirata” del presidente. Tra tre anni l’uomo più potente del mondo occidentale avrà 82 anni, e questo potrebbe costituire un problema per la sua ricandidatura.

Ma la versione che almeno per il momento si vuole dare al mondo (e alle persone che lo hanno eletto appena un anno fa) è che lui tira dritto, incurante della questione anagrafica e anche di un progressivo calo nei sondaggi.

Secondo un recente sondaggio del Washington Post/ABC poco più del 40% degli elettori approva il suo operato: Biden paga il prezzo dei problemi di inflazione e catena di approvvigionamento e delle lotte all'interno del partito su aspetti chiave dell'agenda del presidente.

Pochi giorni fa si è sottoposto a un checkup, il primo da quando è presidente degli Stati Uniti. Il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, ha certificato che è “in salute e vigoroso, in grado di eseguire con successo i doveri della presidenza, come capo di Stato, capo dell'esecutivo e commander in chief".

Non mancano alcuni problemi che richiedono accertamenti: l'usura della spina dorsale e una fibrillazione atriale cardiaca ma che resta asintomatica. Il presidente ha anche occasionali reflussi che richiedono una consultazione medica.

Durante i controlli medici ha preso il comando, come da protocollo, la vice Kamala Harris. Se Biden dovesse alla fine decidere di non ricandidarsi potrebbe essere lei a farlo. Anche qui, come da “protocollo”.

(Unioneonline/D)

