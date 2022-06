Gli Stati Ue al lavoro per rendere ancora più concreto il sostegno all’Ucraina invasa dalle truppe russe e per trovare contromisure alla crisi energetica causata dal conflitto innescato da Mosca.

Giovedì il Parlamento Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia dello status di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

Esulta il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che parla di “momento unico e storico”. Per il ministro degli Esteri ucraino Kuleba un risultato raggiunto grazie alla “svolta arrivata con la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev".

Il Cremlino però ha avvertito: “La pace con Kiev è possibile solo alle nostre condizioni”.

Intanto, mentre prosegue l’offensiva di Mosca nell’est del Paese (secondo i filorussi sarebbero un migliaio i soldati di Kiev uccisi in due giorni) in Ucraina arrivano nuove armi dall’America: lanciarazzi Himars, per cominciare, ma l’amministrazione Biden si appresta ad inviare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari.

In tema di approvigionamenti energetici, il Consiglio europeo inserisce nel documento finale un riferimento diretto al “price cap”, ovvero un tetto al prezzo del gas. Una misura sostenuta dal premier italiano Mario Draghi.

Dal Cremlino, ancora parole di fuoco da parte del ministro degli Esteri Lavrov, che ha paragonato il comportamento di Nato e Ue nei confronti della Russia a quello di Hitler prima della Seconda guerra mondiale.

La giornata di ora in ora:

Accerchiati 2mila soldati ucraini nel Lugansk

La Russia ha affermato di aver accerchiato circa 2.000 soldati ucraini nel Donbass, in particolare nell'oblast del Lugansk. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov in un briefing,secondo quanto riporta la Tass. "Quattro battaglioni e un gruppo di mercenari stranieri sono rimasti intrappolati, oltre a 40 veicoli corazzati da combattimento e circa 80 cannoni e mortai". Secondo Mosca, "il gruppo ucraino circondato dall'esercito russo a Gorskoye e Zolotoye è esausto e ha meno del 40% di uomini". E "41 soldati ucraini si sono arresi nelle ultime 24 ore".

***

Nuovi lanciarazzi Usa in Ucraina a luglio

Il primo lotto di quattro lanciarazzi multipli ad alta mobilità (Himars) che gli Stati Uniti hanno inviato all'Ucraina è arrivato nel Paese e il secondo pacchetto con altri quattro, annunciato ieri dall'amministrazione Biden, sarà consegnato entro "metà luglio". Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn aggiungendo che un alto gruppo di soldati ucraini sta ricevendo in questi giorni l'addestramento per usare gli Himars.

***

Putin: “Occidente alimenta isteria sul grano”

L'Occidente sta creando artificialmente un'atmosfera di "isteria" in merito alle esportazioni di grano dall'Ucraina, che la Russia non sta impedendo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Putin ha aggiunto che Mosca è pronta a "rispettare i suoi obblighi sulle forniture di energia e fertilizzanti". Quanto all'aumento dell'inflazione nei Paesi occidentali, ha affermato, essa è il risultato di "politiche macroeconomiche spericolate" da parte dei loro governi.

***

Gas, Draghi: “Putin ha già tagliato le forniture, Ue in grande difficoltà”

"C'è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione" sull'energia. "Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà, che certo ci deve essere e ci deve essere anche una risposta a controllare il prezzo del gas. L'obiezione che si fa al price cap è la paura che in risposta la Russia tagli le forniture, ma ormai in Germania stiamo al 50% del flussi. Putin incassa le stesse cifre e l'Ue ha difficoltà immense". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

***

Lavrov: “Nato e Ue come Hitler”

La Ue e la Nato stanno mettendo insieme una coalizione per fare "una guerra alla Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalle agenzie russe, aggiungendo che anche Adolf Hitler allo scoppio della Seconda guerra mondiale "riunì un numero significativo di Paesi europei sotto le sue insegne per una guerra contro l'Unione Sovietica". "Terremo d'occhio da vicino la situazione", ha aggiunto Lavrov, che parlava in una conferenza stampa a Baku dopo avere incontrato il ministro degli Esteri azero, Jeyhun Bayramov.

***

Grano, spiragli per lo sblocco dei porti

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha fatto sapere che è stato trovato un "consenso generale" tra le parti per sbloccare l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina. "È stato raggiunto un consenso generale sulla creazione di un centro a Istanbul per le operazioni e la gestione sicura e ininterrotta di questa attività da parte di

soldati turchi, russi e ucraini insieme, oltre che con l'Onu", ha fatto sapere Akar, come riporta Hurriyet, aggiungendo che "nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi positivi e si potranno adottare misure concrete".

***

Lavrov: “Candidature Ue non ci minacciano”

Le candidature dell'Ucraina e della Moldavia all'ingresso nella Ue non pone alcuna minaccia a Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe.

***

“I rapporti Russia-Ue hanno toccato il fondo”

I rapporti tra la Russia e l'Unione europea hanno già toccato "il fondo" ed è difficile "scendere più in basso". Lo afferma il Cremlino.

***

Mosca: “Ucraina in Ue? Questione interna all’Europa”

"Un affare interno dell'Europa". Così il Cremlino ha commentato la decisione della Ue di

conferire lo status di candidato all'Ucraina per entrare nell'Unione.

***

Mille soldati uccisi in due giorni

"Oltre 1.000" soldati ucraini sono stati uccisi e altri 800 si sono arresi negli ultimi due giorni nella battaglia che vede contrapposte le forze di Kiev da una parte e dall'altra le truppe russe e dell'autoproclamata repubblica di Lugansk vicino a Lisichansk, nell'est dell'Ucraina. Lo afferma una fonte della Repubblica filorussa di Lugansk citata dall'agenzia Tass.

***

Severodonetsk, forze ucraine in ritirata

Le forze ucraine hanno ricevuto l'ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nella regione dell'Ucraina orientale di Lugansk: lo ha reso noto

il governatore della regione.

***

Ucraina verso l’Ue, Zelesky esulta

"È ufficialmente riconosciuto che l'Ucraina non è un ponte, non un cuscino tra Occidente e Russia, non un cuscinetto tra Europa e Asia, non una sfera di influenza, non una zona "grigia", non un territorio di transito. Non il confine tra orchi ed elfi. L'Ucraina è un futuro partner alla pari per almeno 27 paesi dell'Ue. L'Ucraina è candidata all'adesione all'Unione Europea!": lo scrive su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky.

***

Kuleba: "Armi garantiscono la via diplomatica”

"Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: le armi

garantiranno la via diplomatica". Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo cui l'aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea. Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora ancora l'offerta di un summit Putin-Zelensky.

***

La Russia appronta un nuovo sottomarino nucleare

Il sottomarino nucleare "Irkutsk", modernizzato con una maggiore potenza di combattimento, tornerà a disposizione della flotta militare russa impegnata nell'oceano

Pacifico alla fine del 2023. Lo riporta la Tass precisando che "il sottomarino è attualmente sottoposto a prove in mare.

