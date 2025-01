Sirene anti-aeree ed esplosioni sono state udite a Kiev questa mattina, durante la visita del primo ministro britannico Keir Starmer. Il premier e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati per firmare un accordo bilaterale strategico, denominato "partnership dei 100 anni", a testimonianza del sostegno politico, militare ed economico di Londra a Kiev nel contesto della guerra con la Russia. «Non vi abbandoneremo mai», ha ribadito Starmer, alla sua prima missione ufficiale in Ucraina da capo del governo.

A Kiev in queste ore c’è anche il ministro della Difesa italiano che incontrerà Zelensky nel pomeriggio. Al momento delle esplosioni, Crosetto si trovava a una distanza di 7-800 metri dal luogo della deflagrazione. Poco prima dell'attacco, l'aeronautica militare ucraina aveva segnalato l'avvicinamento di un "drone nemico" proveniente da est. «La difesa aerea è operativa», ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, su Telegram. Le esplosioni sono state riportate dall’agenzia di stampa AFP.

Il presidente Zelensky ha risposto con fermezza all’attacco, affermando: «Vi saluteremo anche noi», assicurando che l'Ucraina invierà un "buongiorno" alla parte russa.

