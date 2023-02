L'esercito russo questa mattina sta bombardando la città di Kharkiv e altre zone della regione, nell'Ucraina orientale, riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov.

Un missile S-300 ha colpito il centro della città, «le informazioni su eventuali vittime e distruzioni sono ancora in fase di accertamento», ha aggiunto Sinegubov.

Intanto lo spettro del nucleare torna a far tremare l'Ucraina e il mondo, con il falco russo Dmitry Medvedev che evoca l'uso dell'atomica come risposta agli attacchi di Kiev, alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa, supportati dal nuovo arrivo di armi occidentali. Con il primo Leopard 2 canadese già in volo verso il teatro di guerra.

«Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se atomiche o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull'avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l'esistenza dello Stato è in pericolo», ha minacciato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, assicurando che Mosca non si pone restrizioni sull'uso di qualsiasi arma: «La risposta sarà rapida, dura e convincente». Ma Kiev non si fa intimidire, e invita a "ignorare" Medvedev.

Perché «l'Ucraina può liberare i suoi territori utilizzando qualsiasi strumento» e «la Crimea è Ucraina. Pertanto, le minacce di 'attacchi di rappresaglia' sono solo una conferma dell'intenzione di commettere omicidi di massa e un tentativo di spaventarci», ha attaccato il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak.

La tensione è alle stelle, così come lo scontro tra Mosca e l'Occidente mentre è partito da Halifax il primo tank Leopard 2 canadese con tanto di foto postate dalla ministra della Difesa. Unione Europea e il G7 hanno adottato intanto in via definitiva l'accordo (cui si è unita anche l'Australia) sul price cap per i prodotti petroliferi russi mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato la promessa fatta a Kiev nel vertice con Zelensky: il decimo pacchetto di sanzioni europee a Mosca arriverà entro il 24 febbraio, primo anniversario dell'invasione russa.

«Stiamo facendo pagare a Putin la sua atroce guerra», tuona la leader europea. Atrocità come i crimini di guerra russi di cui la Germania ha assicurato di aver raccolto prove «a tre cifre». «Attualmente, ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha o sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine», ha detto il procuratore generale tedesco Peter Frank, che chiede un processo internazionale ai responsabili.

