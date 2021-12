"Fino al 90% delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ospedali britannici non hanno ricevuto la terza dose”.

Lo ha detto Boris Johnson, invitando per l’ennesima volta i cittadini a sottoporsi al “booster”.

Parlando ai giornalisti il premier ha aggiunto che ci sono 2,4 milioni di persone che si sono sottoposte a due dosi ma non hanno fatto il richiamo pur essendo idonee.

Ed è proprio quest’ultima la categoria più esposta ai ricoveri.

"Stiamo esaminando i dati ed emerge sicuramente un aumento dei casi, con molti contagi da Omicron", ha aggiunto BoJo. "Ma, d'altra parte, possiamo vedere i dati sulla relativa mitezza di Omicron", ha sottolineato.

Consigli per Capodanno: “Festeggiate con prudenza e cautela. Fate un tampone, arieggiate gli ambienti chiusi e pensate agli altri, ma soprattutto fate un booster”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata