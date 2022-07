Ivana Trump, l’ex moglie di Donald Trump trovata morta il 14 luglio nella sua abitazione, è deceduta in seguito alle ferite causate da una caduta dalle scale.

Lo riporta Abc citando l'autopsia.

L’ex modella cecoslovacca, 73 anni, prima moglie dell’ex presidente americano e madre dei suoi tre figli più grandi, viveva nell’Upper East Side di Manhattan. Due giorni fa la richiesta di soccorso al 911 e il ritrovamento del cadavere, a quanto si apprende ai piedi delle scale.

"Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York", ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, dando così la notizia a tutto il mondo: "Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!".

Ivana Trump aveva avuto una relazione anche con il modello italiano Rossano Rubicondi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata