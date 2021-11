In Israele comincia oggi la vaccinazione contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. L’avvio delle somministrazioni come deciso dalle autorità di governo e su indicazione del Comitato nazionale per la lotta al Covid.

Salman Zarka, alla guida del Comitato, ha parlato di "una giorno di celebrazione per i bambini e i genitori che possono ora proteggere i loro figli".

Israele è il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, ad avviare questa vaccinazione. Già ieri le prime dosi sono state iniettate dai servizi delle mutue in alcune località del Paese dopo gli arrivi nei giorni scorsi delle dosi Pfizer adatte ai bambini.

Secondo i responsabili, citati dai media, per oggi le prenotazioni per l'immunizzazione sono 24.000, circa il 2.5% di questa fascia d'età.

