I negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente a Doha l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani.

Da parte Usa la sigla all'accordo è stata messa da Brett McGurk, principale consigliere del presidente Joe Biden per il Medio Oriente. Al raggiungimento dell'intesa ha lavorato anche

l'inviato del leader americano eletto Donald Trump, Steve Witkoff.

Ma la riunione per il via libera del governo dello Stato ebraico prevista per oggi potrebbe slittare a sabato, con l'avvio del cessate il fuoco non prima di lunedì.

L'Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che è stato raggiunto l'accordo per liberare gli ostaggi e che ha ordinato al gabinetto politico di sicurezza israeliano di riunirsi nella giornata odierna. «Netanyahu è stato informato dal team negoziale che sono stati raggiunti accordi sull'intesa per liberare gli ostaggi», ha affermato l'ufficio del premier israeliano in un comunicato aggiungendo che il governo si riunirà «per approvare l'accordo» dopo la riunione di oggi del gabinetto politico di sicurezza.

