Nuovo vertice tra il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz e il presidente palestinese Abu Mazen.

Si tratta del secondo incontro in pochi mesi: mentre la prima volta, lo scorso 30 agosto, il faccia a faccia si è svolto a Ramallah in Cisgiordania, stavolta si è tenuto a casa di Gantz in Israele. Stando a quanto reso noto dal ministero, al centro del colloquio durato circa 2 ore e mezza ci sono temi legati alla sicurezza e ad altre questioni.

Gantz ha informato Abu Mazen dell'intenzione di "continuare a portare avanti misure di rafforzamento della fiducia nelle aree civili e dell'economia, così come era stato stabilito nel loro primo incontro". Il ministro ha poi sottolineato che "le parti condividono l'interesse ad approfondire il coordinamento di sicurezza al fine di mantenere la stabilità regionale e prevenire il terrorismo e la violenza".

All'incontro hanno preso parte per la parte israeliana anche il direttore del Cogat, l'ente governativo che coordina le attività nei Territori. Da parte palestinese, oltre ad Abu Mazen, il direttore della sicurezza Majed Faraj e il consigliere del presidente palestinese Hussein al Sheikh.

