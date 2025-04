Il governo iraniano ha dichiarato per domani un giorno di lutto nazionale in tutto il Paese per commemorare le decine di morti e le centinaia di feriti causati dall'esplosione avvenuta ieri nel porto di Shahid Rajaee.

Il governatore generale della provincia di Hormozgan aveva già annunciato tre giorni di lutto per l'incidente.

(Unioneonline)

