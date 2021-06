Ali Akbar Mohtashami, ex ministro dell'Interno in Iran, è morto a 74 anni dopo aver contratto il Covid.

Membro dell'Associazione dei religiosi combattenti e figura chiave nella fondazione delle milizie sciite di Hezbollah in Libano, Mohtashami era un convinto riformista e per questo, dopo essere stato per due volte deputato, era stato escluso da una recente candidatura in Parlamento dal Consiglio dei Guardiani, in mano ai conservatori.

Quando, nel 1984, durante il suo mandato da ambasciatore in Siria, fu vittima di un attentato ordito probabilmente dagli israeliani, perse una mano a causa di un ordigno esplosivo nascosto in un libro.

