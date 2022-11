Il direttore generale di una filiale bancaria di Qom, la seconda città sacra iraniana, è stato licenziato dal governatore generale locale per aver ricevuto una donna col capo scoperto.

È quanto ha dichiarato il vice governatore generale della città Ahmad Hajizadeh.

La decisione è stata presa dopo che i video diffusi sui social media hanno mostrato una donna senza il velo dietro lo sportello della banca, ha aggiunto Hajizadeh, citato da Mehr.

La Banca centrale dell'Iran ha obbligato le filiali bancarie iraniane a non fornire servizi alle donne che non indossano l'hijab obbligatorio, stabilito per legge dopo la Rivoluzione islamica del 1979.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata