Tragedia in Arizona, in quell’inferno di fuoco che è diventata in questi giorni la West Coast degli Stati Uniti.

Un elicottero dei vigili del fuoco è precipitato durante un’operazione di soccorso, in due hanno perso la vita.

La costa occidentale degli Usa è in fiamme, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Temperature record e siccità, la miscela perfetta per scatenare le fiamme. Tra California e Oregon, tra Arizona, Nevada e Washington, sono andati già in fumo oltre 300mila ettari di terreno.

Nella Death Valley la temperatura ha superato i 54 gradi, a Palm Spring, nel sud della California, ha toccato i 49.

Le autorità raccomandano di limitare il consumo di elettricità per evitare i black out. E gli incendi non risparmiano neanche Stati più centrali come Idaho e Montana, alle prese con eccezionali ondate di siccità.

Brad Little, governatore dell'Idaho, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha mobilitato la guardia nazionale, mentre in Montana sono state chiuse strade ed evacuate abitazioni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata