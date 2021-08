I roghi estivi devastano non solo l’Italia, ma anche la Grecia.

Un enorme incendio è divampato alle porte di Atene, con le fiamme che avanzano verso la capitale, minacciando anche le abitazioni, e con migliaia di cittadini costretti all’evacuazione.

Decine gli uomini impegnati nella battaglia per domare il fuoco, mentre dal cielo sono entrati in azione cinque mezzi aerei e nove elicotteri. In campo anche moltissimi volontari, per dare manforte alle operazioni.

Il fuoco minaccia anche il parco naturale di Tatoi, dove la ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva.

Il cuore del maxi-rogo è nell’area del monte Parnete, 30 km a nord di Atene, dove le autorità hanno chiuso a scopo precauzionale una parte dell'autostrada che collega la capitale ellenica al nord e al sud del Paese.

