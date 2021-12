Sono almeno 37 le persone morte nell'incendio divampato a bordo di un traghetto su un fiume nel sud del Bangladesh. "L'Obhijan 10 a tre piani ha preso fuoco nel mezzo del fiume – spiega la polizia locale – . Abbiamo recuperato 37 corpi, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare”.

"La maggior parte è morta nell'incendio – ha aggiunto il capo della polizia Moinul Islam – e alcuni sono annegati dopo essersi gettati in acqua". Molti passeggeri terrorizzati si sarebbero infatti lanciati in acqua per sfuggire alle fiamme e al fumo.

La tragedia è avvenuta nelle prime ore del mattino nei pressi della cittadina di Jhalokathi, 250 km a sud della capitale Dacca.

L'incidente è l'ultimo di una serie di disastri simili nel Paese. Gli esperti sottolineano la mancanza di manutenzione, standard di sicurezza lassisti e la saturazione dei traghetti in esercizio sul territorio.

Malgrado fosse tarato per un massimo di 310 passeggeri, si ritiene che il traghetto incendiato ne avesse caricati almeno 500.

